Суд отказался заочно взять под стражу экс-председателя НКРЭКУ по делу скандальной «Роттердам+»

По словам спикера Антикоррупционной прокуратуры, обвинение обжалует это решение.

Соломенский районный суд Киева отклонил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о заочном избрании бывшему председателю Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Дмитрию Вовку меры пресечения в виде содержания под стражей по делу «Роттердам+».

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Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

«Мы просили суд взять заочно Вовка под стражу, суд не удовлетворил наше ходатайство», - заявила она.

По словам Постолюк, САП не согласна с таким решением суда и будет подавать апелляцию.

Как сообщал УНИАН, 8 августа детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы «Роттердам+», к совершению действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесен ущерб на сумму 18,87 млрд грн.

По данным НАБУ, речь идет об экс-председателе НКРЭКУ, действующем директоре ГП «Оператор рынка» (который на момент введения «Роттердам+» был членом НКРЭКУ), начальнике отдела НКРЭКУ, руководителе управления НКРЭКУ, заместителе коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевого оператора рынка теплогенерации Украины, директоре департамента одной из компаний указанной группы.

Действия всех шести человек квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением), а представителям частных компаний инкриминируют пособничество.

По словам руководителя САП Назара Холодницкого, остальные фигуранты дела не задержаны из-за того, что они находятся за пределами Украины. «В отношении них начат нормальный уголовный процесс. То есть они уведомлены, оставлены подозрения, их вызвали к детективам (НАБУ)... В случае их неявки уже будут приниматься меры для их розыска», - добавил руководитель САП.

14 августа суд избрал меру пресечения в виде 10 млн грн залога с возложением определенных процессуальных обязанностей советнику директора «ДТЭК Востокэнерго» Борису Лесному, залог уже внесен.

Еще одному фигуранту, гендиректору «ДТЭК Сети» Ивану Гелюху избрана мера пресечения в виде залога в 9,5 млн грн с обязанностью являться к следователю и сообщать об изменении места своего пребывания.