Интеграция в ENTSO-E является «энергетическим безвизом» для Украины — Климпуш-Цинцадзе

Украина может стать частью европейского энергетического пространства, убеждена вице-премьер.

Интеграция украинской энергосистемы в европейскую сеть системных операторов передачи ENTSO-E является неотъемлемой частью реформы рынка электроэнергии. Она откроет возможности для создания прозрачной и эффективной конкуренции на рынке электроэнергии внутри страны и сделает Украину частью европейского энергетического пространства.

Об этом заявила Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе на конференции «Интеграция Украины в ENTSO-E: ключевые преимущества и вызовы».

«Результаты интеграции украинского газового рынка в европейский и его деполитизация уже показали свою эффективность. У нас есть уже более 40 импортеров и наиболее диверсифицированный портфель поставок газа среди соседей. Поэтому я убеждена, что и полноценный рынок электроэнергии с действенной конкуренцией, с возможностью для конечного потребителя выбирать для себя поставщика, будет работать эффективно тогда, когда Украина станет частью европейского энергетического пространства. В этом ключевой задачей является интеграция энергосистемы Украины в ENTSO-E. И эта цель определена как стратегический курс нашего государства в соответствующих правительственных документах», — сказала она.

«По сути мы его рассматриваем, как такой энергетический безвиз, который даст нам возможность стать частью европейского энергетического пространства, и, что не менее важно, свести зависимость от РФ к минимуму», — подчеркнули Климпуш-Цинцадзе.