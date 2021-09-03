Стартовая цена бутылки составит 110 тысяч долларов.

В Великобритании выставили на аукцион старейший в мире односолодовый виски.

Изготовила его шотландская компания еще 80 лет назад, говорится в сюжете ТСН.

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Дизайн графина и дубовой коробки для него разрабатывал знаменитый архитектор сэр Дэвид Аджай.

Торги за виски состоятся в октябре, предварительно - в городе Гонконг.

Стартовая цена этой бутылки составит около 110 тысяч долларов. Однако владельцы ожидают, что ставка поднимется как минимум вдвое.

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Автор: Александр Топчий