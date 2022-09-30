За два месяца работы "зерновых коридоров" через морские порты Украине удалось вывезти более 5 млн тонн зерна.

Частичное разблокирование портов позволяет аграриям получить выручку, соответственно – обеспечить посевные работы и все другие процессы агропроизводства. Плюс благодаря коридорам Украина вывозит то зерно, которое практически стояло – с юга и востока Украины.

Но, как рассказывает народный депутат Украины от политической партии "ЗА МАЙБУТНЕ" член Аграрного комитета ВРУ Сергей Лабазюк, формирование цены на внутреннем рынке страны отличается от мировой тенденции. Из-за подорожания логистики и увеличения рисков в условиях войны, трейдеры и перевозчики начали спекулировать ценами на свои услуги.

"На мировых рынках цена большая. Однако на территории Украины несем дополнительные расходы на логистику, в три раза поднялась цена отгрузки и перевалки в порту, увеличилась и стоимость Ж/Д перевозок. Ко всему, на формирование внутренней цены сейчас влияют преимущество предложения над спросом и спекуляции трейдеров. До войны они зарабатывали 3-5 долларов, сейчас из-за увеличения рисков – 40-50 долларов за тонну. К примеру, аграрий сегодня выращивает кукурузу себестоимостью в 7 тысяч гривен. По причине подорожания логистических затрат он вынужден продавать продукцию за 5 ысяч гривен", – заявил Лабазюк.

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Такие ощутимые убытки просто не дадут аграриям возможности засеяться на следующий год, как результат, объясняет парламентарий, Украина будет терять урожай, мировые позиции и валютную выручку. Потеря мировых агрорынков сегодня – это потеря экспортных возможностей Украины на 5-10 лет.

Поэтому, по словам парламентария, сегодня перед отечественным агросектором стоит две основные задачи: ускорить вывоз и получить справедливую, рыночную цену на агропродукцию: "Да, у нас есть положительная динамика работы "зерновых коридоров". Однако сегодня важно решить вопрос с ценами. Поэтому в такой ситуации государство должно урегулировать ценообразование трейдеров и перевозчиков, чтобы не допустить уменьшения объема на следующий год" .

За два месяца работы "зерновых коридоров" через морские порты Украине удалось вывезти более 5 млн тонн зерна. Частичное разблокирование портов позволяет получить аграриям выручку, соответственно – обеспечить посевные работы и все другие процессы агропроизводства. Плюс благодаря коридорам Украина вывозит то зерно, которое практически стояло-с юга и востока Украины.