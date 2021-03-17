Решение о возобновлении торговли курятиной вступает в силу с 20 марта этого года.

Европейский Союз признал зонирование Украины по высокопатогенному гриппу птицы, что позволит возобновить торговлю продукцией птицеводства в условиях распространения этой болезни.

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Об этом на своей странице в Facebook написала глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая, ссылаясь на решение Еврокомиссии.

"Это даст Украине возможность возобновить торговлю между Украиной и ЕС продукцией птицеводства даже с учетом того, что до сих пор действуют карантинные ограничения в зонах, где были случаи болезни, и поставлять безопасную продукцию из неинфицированных зон", - написала она.

Магалецкая отметила, что решение вступает в силу с 20 марта этого года.

Что этому предшествовало

В начале марта Госпродпотребслужба зафиксировала гибель лебедей от птичьего гриппа в Херсонской области.

18 февраля специалисты Госпродпотребслужбы выявили вспышку птичьего гриппа под Киевом.

В конце 2020 года глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая заявила, что волна птичьего гриппа из Евросоюза дошла и до Украины.

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Автор: Анна Нагорная