Европейский Союз признал зонирование Украины по высокопатогенному гриппу птицы, что позволит возобновить торговлю продукцией птицеводства в условиях распространения этой болезни.
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Об этом на своей странице в Facebook написала глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая, ссылаясь на решение Еврокомиссии.
"Это даст Украине возможность возобновить торговлю между Украиной и ЕС продукцией птицеводства даже с учетом того, что до сих пор действуют карантинные ограничения в зонах, где были случаи болезни, и поставлять безопасную продукцию из неинфицированных зон", - написала она.
Магалецкая отметила, что решение вступает в силу с 20 марта этого года.
Что этому предшествовало
- В начале марта Госпродпотребслужба зафиксировала гибель лебедей от птичьего гриппа в Херсонской области.
- 18 февраля специалисты Госпродпотребслужбы выявили вспышку птичьего гриппа под Киевом.
- В конце 2020 года глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая заявила, что волна птичьего гриппа из Евросоюза дошла и до Украины.
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