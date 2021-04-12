В частности, производители сахара, яиц и курятины отметили, что цены на их продукцию расти не будут.

С начала апреля в Украине подешевели некоторые основные продукты питания, и оснований для дальнейшего роста цен перед Пасхальными праздниками нет.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно сообщению, за последнюю неделю зафиксировано снижение стоимости социальных продуктов, в частности, некоторых видов хлеба, круп, сливочного масла, яиц, лука, моркови и картофеля.

"По оценкам представителей ритейла, к Пасхальным праздникам ценовая ситуация на продукты будет оставаться стабильной. В частности, представители Союза птицеводов Украины подтвердили, что ближайший месяц рост цен на яйца и мясо птицы не предвидится", – говорится в сообщении.

Отмечается, что представители сахарной отрасли также сообщают, что предпосылок для роста цен на сахар нет. В сообщении приводится информация ассоциации "Укрцукор", согласно которой спрос и предложение сахара на внутреннем рынке сбалансированы, и на сегодняшний день оптово-отпускные цены составляют 21,35-22 грн/кг с учетом НДС.

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"В частности, это связано с ожиданием в ближайшее время импорта в Украину 120 тыс. тонн сахара-сырца для дальнейшей переработки на внутреннем рынке. В некоторых регионах Украины оптово-отпускная цена на сахар уже снизилась", - добавили в министерстве.

Подорожание продуктов в Украине

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины планирует временно упростить импорт сахара для стабилизации цен в Украине.

5 апреля Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) открыл дело против группы компаний "Астарта" и ООО "Радеховский сахар" в связи с ростом цен на продукцию почти наполовину.

Также АМКУ намерен расследовать причины подорожания подсолнечного масла и яиц.

Согласно исследованию Киевской школы экономики, цены на сахар, яйца и подсолнечное масло в Украине выросли в январе 2021 года, по сравнению с январем 2020 года, на 54,7%, 52,3% и 25,6% соответственно.

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Автор: Анна Нагорная