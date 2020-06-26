Хозяйственный суд Киева объявил перерыв в деле о злоупотреблении монопольным положением табачными компаниями

Следующее заседание, где продолжится рассмотрение вопроса о штрафных санкциях компаниям, состоится 7 июля.

Хозяйственный суд Киева объявил перерыв в деле о наложенных Антимонопольным комитетом штрафах за злоупотребление монопольным положением на продажу сигарет, при котором основной объем сигарет реализовывался через единственного на рынке дистрибьютора - ООО «Тэдис», по данным СМИ, подконтрольного одесскому олигарху Борису Кауфману.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение об объявлении перерыва сегодня вынес Хозяйственный суд Киева.

Заседание проходило в закрытом режиме, без доступа прессы в здание суда.

Помощник судьи, рассматривавшего дело, сообщила УНИАН, что продолжение судебного процесса, в котором "А/Т табачная компания В.А.Т. Прилуки" оспаривает наложенный Антимонопольным комитетом штраф в размере 448,3 млн гривен, перенесено на 7 июля.

А дело, по которому "Филипп Моррис Украина" оспаривает наложенный штраф АМКУ в размере 1,181 млрд грн, было также перенесено на 7 июля после многочасовых выступлений сторон.

Представители компаний отказались комментировать ход рассмотрения дела.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2016 года АМКУ принял решение, признавшее «Тэдис» монополистом, и констатировал факты злоупотребления монопольным положением. Штраф тогда составил 432 миллиона гривен (из которых на сегодня уплачено 300 млн грн). АМКУ выиграл все судебные инстанции, однако на сегодня начало исполнительного производства по делу блокируется техническим иском со стороны акционера «Тэдис» - кипрской компании Мегаполис".

В СМИ стратегию защиты «Тэдиса» называют затягиванием рассмотрения штрафов в судах, чтобы монополия продолжала работать, а также сообщают о попытке добиться замены главы АМКУ Юрия Терентьева.

10 октября Антимонопольный комитет Украины наложил штраф за антиконкурентные согласованные действия на четырех крупнейших производителей сигарет в размере 3,1 млрд грн, а также на дистрибьютора «Тедис Украина» в размере 3,4 млрд.

Справка УНИАН. Компания "Тедис Украина" (прежнее название «Мегаполис-Украина») была создана российским дистрибьютором «Мегаполис» в 2010 году. Фактически за полтора года «Мегаполис-Украина» поглотила всех других дистрибьюторов табачных изделий в Украине.

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