Украина увеличила экспорт зерна почти на треть - до 30 миллионов тонн

В этом году аграрии собрали рекордный урожай зерновых – 75,2 млн тонн.

Украина с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 - июнь 2020) увеличила экспорт зерновых и зернобобовых культур на 30,5% по сравнению с прошлым МГ - до 30 млн тонн.

Читайте такжеУкрепиться гривне помог рекордный экспорт зерновых - Минфин

Об этом свидетельствуют данные Департамента АПК Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 14,6 млн тонн, кукурузы – 11,4 млн тонн, ржи - 5 млн тонн, ячменя – 3,7 млн тонн.

Кроме того, украинские аграрии с начала сезона экспортировали муки пшеничной и других культур 187,7 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, аграрии в 2018-2019 маркетинговом году экспортировали 49,7 млн тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости Украины.

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, украинские аграрии по состоянию на 10 декабря 2019 года собрали рекордный урожай зерновых – 75,2 млн тонн, что на 1,2 млн тонн превышает прогноз министерства на 2019 год.

В 2018 году урожай зерновых в Украине составил 70,1 млн тонн.