38 градусов тепла: в одном из самых холодных мест Земли зафиксировали температурный рекорд

В российском Верхоянске летом средняя температура составляет менее 20 градусов.

В сибирском городе Верхоянск, который считается одним из самых холодных мест на Земле, зафиксировали температуру в 38 градусов тепла. Это рекордный показатель для Верхоянска — города, расположенного за полярным кругом.

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Показатель в 38 градусов еще предстоит подтвердить, но уже сейчас можно говорить об аномально высокой температуре: в Верхоянске летом средняя температура составляет менее 20 градусов.

Читайте такжеУченые рассказали о вреде для океанов из-за роста выбросов CO2 в атмосферу

При этом, как отмечает Би-би-си, высокие температуры обнаружили и в других городах в Сибири: например, в поселке Хатанга Красноярского края, который тоже расположен за пределами полярного круга, в мае установили температурный рекорд в 25,4 градусов тепла.

Еще в 1892 году в Верхоянске фиксировали заморозки до -67,7°C.

В целом среднегодовая температура в Арктике повысилась по сравнению с серединой XIX века на два градуса — это вдвое больше, чем в среднем на Земле.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram