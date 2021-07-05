Сурок стал исчезающим видом из-за распаханных степей и охоты на него.

На территории национального природного парка "Тузловские лиманы"установили памятник степному сурку.

Об этом сообщил известный эколог, сотрудник заповедника Иван Русев в Facebook.

"В память об исчезающих животных в НПП "Тузловские лиманы" вчера (4 июля, - ред.) установлен монумент сурку. Благодаря скульптору Тарасу Шевченко, сурок весом под 80 кг, со вчерашнего дня стал настоящим символом и колоритом степей, а также визитной карточкой нашего нацпарка. Его можно увидеть на границе "Тузловская Амазония", - написал Русев.

По его словам, степной сурок стал исчезающим видом, через пахоту степей и охоты, поскольку представлял в Евразии интерес как важный объект пушного промысла.

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Эколог отмечает, что ранее сурки в степной и лесостепной зонах были массовым видом животных. Однако тотальная распашка степной целины коренным образом изменила ареал обитания сурков. Это животное не может существовать на распаханных землях, его оттеснили на залежи и остатки целины.

"Находясь на сравнительно ограниченных площадях стихийного промысла, в начале XX века животное оказалась на грани уничтожения в Украине. Сохранились лишь небольшие колонии сурков на территориях природных заповедников и конных заводов", - отметил специалист.

По информации Русева, в настоящее время популяция сурков обитает на севере Одесской области, где есть опыт успешной интродукции зверя. Расселение степного сурка также началось в Тарутинской степи.

"Известно, что в условиях НПП "Тузловские лиманы" есть степные участки, подходящие как биотоп для реинтродукции и реакклиматизации (реадаптации) этого степного вида млекопитающих. Но участки очень малы по площади, чтобы сурок смог сформировать устойчивое поселение", - отмечает эколог.

Справка УНИАН. "Тузловские лиманы" - национальный природный парк, расположенный на территории Татарбунарского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь - 27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов – 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции с особым охранным режимом.

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Автор: Лариса Козовая