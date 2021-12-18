Химикаты находятся возле поселка Алтестово. Они хранятся в ненадлежащих условиях и угрожают экологической безопасности.

В Одесской области нужно срочно утилизировать почти 150 тонн ядохимикатов, которые были на судне, затонувшем в 1972 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении Одесского областного совета к Кабинету министров и Министерству инфраструктуры Украины.

В частности, регион нуждается в содействии в мероприятиях по обезвреживанию опасных химических веществ из могильника ядохимикатов на территории Дачненской территориальной общины Одесского района в села Алтестово и проведению реабилитации территории.

Отмечается, что в общей сложности, сейчас количество непригодных или запрещенных к использованию химикатов в области составляет 488,332 тонны, из них самое большое количество находится в Подольском (175,545 тонн) и Одесском (224,417 тонн) районах.

Читайте такжеВ карпатских лесах заметили редкого и загадочного зверя (фото)Наиболее угрожающим является могильник ядохимикатов на территории Дачненской общины, который построен в 1978 году Одесским морским портом для размещения ядохимикатов с затонувшего в 1972 году теплохода "Моздок". Судно принадлежало Черноморскому морскому пароходству, а могильник, в котором хранятся яды, на балансе Одесского порта.

По данным депутатов, в 2012 году из ядомогильника было вывезено на обезвреживание более 1 тыс. тонн химикатов, но еще 147 тонн остались в одной из секций площадью около 100 кв. м. Эти пестициды были перезатарены в биг-беги, так как металлические контейнеры оказались непригодными. Однако могильник потерял герметичность и стал объектом постоянной усиливающейся экологической опасности. С тех пор, несмотря на многочисленные запросы экологов, средства утилизацию из госбюджета не выделяются.

Всего на выполнение природоохранного мероприятия необходимо финансирование в сумме 37,5 млн грн, в том числе из областного бюджета – 3,8 млн грн, из государственного – 33,7 млн грн.

В текущем году из областного бюджета было выделено 3,8 млн грн. на вывоз около 50 тонн опасных непригодных пестицидов, но для ликвидации ядомогильника возле Алтестово этого крайне недостаточно. Поэтому облсовет просит содействия правительства.

Ранее сообщалось, что в Одесской области из-за отравления погиб аист Робинзон, спасенный в 2020 году после сильного града.

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Автор: Лариса Козовая