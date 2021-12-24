Вредные остатки нефтепродуктов без утилизации слили в районе одной из городских улиц.

В Одессе водитель грузовика слил отходы нефтепродуктов в неположенном месте, причинив ущерб более чем на 500 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Установлено, что, работая водителем грузового автомобиля, мужчина оказывал услуги по погрузке, разгрузке и перевозке отходов ведущему предприятию Украины по утилизации отходов.

"В дальнейшем подозреваемый был вовлечен этим предприятием в противоправную схему обращения с загрязняющими веществами на территории Одесской области. В частности, задокументировано, как водитель слил балластные воды с содержанием нефтепродуктов, вывезенные с территории государственного морского торгового порта", - рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, эти отходы подлежали дальнейшей утилизации, однако подозреваемый слив опасные вещества в непредназначенном для этого месте - на земельном участке вблизи одного из местных автотранспортных предприятий. В результате окружающей среде нанесен ущерб на сумму более 500 тыс. грн.

Читайте такжеПод Одессой побережье в заповеднике усеяли гигантские медузыЖителю Одесской области сообщено о подозрении по факту загрязнения земель отходами, вредными для жизни, здоровья людей и окружающей среды (ч. 1 ст. 239 УК Украины).

Расследование инцидента проводила полиция. Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, отходы вывозили с территории морского порта "Черноморск", а слили их в Одессе, в районе улицы Хуторской.

Ранее УНИАН писал, как в Киеве неизвестные слили опасные отходы в озеро Кирилловское на Оболони. Жители столицы заметили пятно нефти, которое распространилось на весь водоем.

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