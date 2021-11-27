Проблема загрязнения поверхностных вод в столице приобрела системный характер.

Киевская городская прокуратура взяла на контроль ход досудебного расследования, начатого по факту загрязнение нефтепродуктами водоемов в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

Отмечается, что в Оболонскую окружную прокуратуру Киева поступили обращения от неравнодушных граждан по выявлению слива нефтепродуктов из ливневой канализации, которая впадает в озеро Кирилловское, а также загрязнения поверхностных вод каскада озер Опечень (Почайна) в Оболонском районе города Киева.

Для фиксации обстоятельств происшествия и отобрания образцов загрязненной воды на место происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы и инспекторов Государственной экологической инспекции Столичного округа.

Читайте такжеВ РФ чиновники "закрасили" озеро на карте, чтобы продать землю под застройкуКроме того, учитывая то, что проблема загрязнения поверхностных вод в городе Киеве приобрела системный характер, по инициативе отдела Специализированной экологической прокуратуры Киевской городской прокуратуры 26.11.2021 проведено выездное оперативное совещание с участием руководства Оболонской окружной прокуратуры. Киев и сотрудников Оболонского управления полиции ГУ ЧП в г. Киеве.

В ходе совещания определены первоочередные меры, которые необходимо осуществить в уголовном производстве для эффективного расследования обстоятельств загрязнения водоемов, установления размера причиненных убытков, источников загрязнения и причастных лиц.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве неизвестные слили опасные отходы в озеро Кирилловское на Оболони. Жители столицы уже заметили пятно нефти, которое распространилось на весь водоем.

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Автор: Лидия Селезнева