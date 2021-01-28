В среднем у слонов мужского пола уровень жира составляет около 8,5%, а у слонов женского пола – около 10%.

Специалисты продолжают исследовать проблему ожирения слонов в неволе.

Об этом говорится в новом исследовании, цитирует Science alert.

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Ученые до сих пор не понимали, какая часть лишнего веса прирученных животных является природным жировым слоем, а какая – жиром от переедания и недостатка двигательной активности. Ученый из Университета Индианы Даниэла Чусид сравнила количество жира у слонов в "тепличных условиях" с проблемами их здоровья.

С этой целью Чусид вместе с коллегами надели на 35 азиатских самок и 9 самцов гигантские фитнес-трекеры. Отслеживая вес с помощью регулярного отбора крови, ученые смогли вычислить уровень жира слонов на основе их общей массы тела.

Было установлено, что в среднем у слонов мужского пола уровень жира составляет около 8,5%, а у слонов женского пола – около 10%. В то же время у человека эти показатели могут достигать 31%.

Ученые отметили, что слоны в неволе гуляли так же много, как и на свободе. Более того, вероятнее всего, от проблем с фертильностью страдали чаще всего те из животных, у которых была большая потеря веса. Однако это и не значит, что у слонов с избыточным весом нет таких же рисков.

Впрочем, ученые отметили, что выводы являются предварительными. Для полного определения, страдают ли слоны в неволе от ожирения, придется провести дополнительные исследования.

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Автор: УНИАН