Согласно изменениям, отныне исполнителям услуг по управлению, содержанию, обслуживанию многоквартирных домов необходимо переоборудовать существующие контейнерные площадки для обеспечения раздельной сортировки бытовых отходов.

В Тернополе вводят сортировку мусора на полимеры, стекло и смешанные отходы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, это предусмотрено изменениями, внесенными на последней сессии городского совета решение от 19.05.2011 года «Об утверждении Правил благоустройства г. Тернополя».

Согласно изменениям, отныне исполнителям услуг по управлению, содержанию, обслуживанию многоквартирных домов необходимо переоборудовать существующие контейнерные площадки для обеспечения раздельной сортировки бытовых отходов. А в многоквартирных домах, где имеются действующие мусоропроводы, – обустроить на придомовой территории контейнерные площадки для обеспечения раздельной сортировки бытовых отходов.

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В свою очередь, поставщики услуг по вывозу бытовых отходов, согласно новым правилам, должны укомплектовать существующие площадки контейнерами для раздельной сортировки бытовых отходов (смешанные отходы, полимеры, стекло).

Кроме того, органам самореализации населения, жилищно-строительным кооперативам и объединениям совладельцев многоквартирных домов и потребительским кооперативам запретили вывозить и выгружать в не отведенных для этого местах твердые бытовые отходы, крупногабаритные и ремонтные отходы, растительные остатки и прочее.

Также запрещено во дворах парковать транспорт на зеленых зонах, самовольно устраивать огороды, повреждать или уничтожать газоны, ремонтировать, мыть и заправлять транспортные средства на придомовых территориях и зеленых зона.

В мэрии предупредили, что в случае нарушения требований в сфере благоустройства граждане, должностные лица и граждане-субъекты предпринимательской деятельности несут ответственность согласно ст.82 и ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях путем наложения штрафа, предусмотренного действующим законодательством.