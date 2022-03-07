Часть животных перемещена во внутренние вольеры и подземные галереи.

Киевский зоопарк закрыт для посетителей, но уход за животными не прекращается.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Отмечается, что критически необходимое количество сотрудников (около 50 человек) – зоокиперы, ветеринары, инженерная служба и другие – круглосуточно находятся на месте.

"Военные действия приводят к ужасному стрессу у животных, поэтому часть из них перемещена во внутренние вольеры и подземные галереи. Ветеринары следят за их эмоциональным состоянием и в случае необходимости дают успокоительное", - говорится в сообщении.

По информации КГГА, за время военных действий в зоопарке родились двое маленьких козлят и два кошачьих лемура.

Сейчас зоопарк обеспечен электроэнергией, водой, теплом и кормами. Рационы животных были скорректированы ветеринарной службой учреждения в соответствии с общепринятой нормы взаимозаменяемых кормов.

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