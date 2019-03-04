Пассажир бросил более тысячи черепах в аэропорту Филиппин (фото)

Власти полагают, что контрабандист испугался проверок и не стал забирать свой груз.

Более 1,5 тысячи живых экзотических черепах обнаружили в зоне прилета сотрудники таможни в аэропорту имени Ниноя Акино в филиппинской столице Маниле. Их в четырех сумках оставил один из пассажиров, летевших из Гонконга.

Власти полагают, что контрабандист испугался проверок и не стал забирать свой груз. Черепах передали Министерству окружающей среды и природных ресурсов страны, сообщает телеканал CNN Philippines.

Нарушителям может грозить от одного года и одного дня до двух лет лишения свободы и штраф в размере от 20 тысяч филиппинских песо (около 386 долларов США) до 200 тысяч филиппинских песо (3,8 тысячи долларов).

Как сообщал УНИАН, ранее на Галапагосских островах обнаружили самку черепахи вида Chelonoidis Phantasticus, который считался вымершим более ста лет назад.