На архипелаге Новая Земля введено чрезвычайное положение из-за нашествия медведей

Животные нападают на людей.

На архипелаге Новая Земля (Архангельская область, РФ) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за массового нашествия белых медведей на территории населенных пунктов. Люди напуганы, поскольку дикие животные проявляют агрессию и нападают. Они также заходят в жилые помещения.

Как сообщает пресс-служба области, в районе поселка Белушья Губа замечено 52 медведя. Вероятно, животных к месту проживания людей привлекли пищевые отходы, так как они испытывают голод, пишет theБабель.

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«Более пяти животных не оставляют гарнизон, в буквальном смысле гоняются за людьми и даже заходят в подъезды жилых домов», — заявила глава администрации Новой Земли Жиганши Мусина.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования запретила отстреливать медведей, так как они внесены в Красную книгу, и направила оперативную группу для решения вопроса.

Пострадавших от нападений на данный момент нет, но люди все равно опасаются за жизнь.

В администрации отметили, что животные почувствовали безопасность и не реагируют на автомобили или шумовые сигналы, которыми их пытаются отогнать. Там также отмечают, что такого массового нашествия животных на архипелаге не было.

На сайте городского округа опубликовали памятку о том, как вести себя при встрече с белым медведем. Применять оружие разрешено только в крайних случаях.