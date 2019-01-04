цей матеріал доступний українською

Новогоднее пополнение: в венгерском зоопарке появилась на свет маленькая пустынная зебра (видео)

21:59, 04 января 2019
Спасение видов
0 0

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читайте такжеКувыркается и радуется: в зоопарке Вашингтона показали панду, которая играется в снегу (видео)

Зоологи ожидали, что она родится позже, впрочем, говорят, из-за праздничных фейерверков роды у мамы-зебры начались преждевременно. Несмотря на это малыш зебры родился здоровым.

Сейчас он ни на шаг не отходит от мамы. В дикой природе осталось только две тысячи пустынных зебр.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #зоопарк