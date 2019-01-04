Новогоднее пополнение: в венгерском зоопарке появилась на свет маленькая пустынная зебра (видео)

Зоологи ожидали, что она родится позже, впрочем, говорят, из-за праздничных фейерверков роды у мамы-зебры начались преждевременно.

В венгерском зоопарке в новогоднюю ночь появилась на свет маленькая пустынная зебра.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Зоологи ожидали, что она родится позже, впрочем, говорят, из-за праздничных фейерверков роды у мамы-зебры начались преждевременно. Несмотря на это малыш зебры родился здоровым.

Сейчас он ни на шаг не отходит от мамы. В дикой природе осталось только две тысячи пустынных зебр.