Новогоднее пополнение: в венгерском зоопарке появилась на свет маленькая пустынная зебра (видео)
21:59, 04 января 2019Спасение видов
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Зоологи ожидали, что она родится позже, впрочем, говорят, из-за праздничных фейерверков роды у мамы-зебры начались преждевременно.
В венгерском зоопарке в новогоднюю ночь появилась на свет маленькая пустынная зебра.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Зоологи ожидали, что она родится позже, впрочем, говорят, из-за праздничных фейерверков роды у мамы-зебры начались преждевременно. Несмотря на это малыш зебры родился здоровым.
Сейчас он ни на шаг не отходит от мамы. В дикой природе осталось только две тысячи пустынных зебр.
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