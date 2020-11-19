В Канаде лоси часто подходят к автомобилям и начинают их вылизывать. Все дело в технической соли, которой посыпают дороги.

В Канаде установили электронные щиты с призывом не позволять лосям облизывать машины.

Фотографии щитов разместила пользовательница Twitter Carolyn Campbell.

«Привет, лоси. У нас есть строгие инструкции относительно ваших привычек в перекусе», - подписала она фотографии.

Известно, что местные лоси часто подходят к автомобилям и начинают их вылизывать. Все дело в технической соли, которой посыпают дороги.

Владельцы автомобилей зачастую снимают это на видео, даже не пытаюсь остановить животных.

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В связи с этим канадским властям пришлось установить электронные щиты вдоль дорог с призывами остановить облизывание машин. На них так и говорится: «Не позволяйте лосям облизывать вашу машину».

Чтобы прекратить облизывания, власти также предлагают жать на гудок и надеяться, что животное испугается и убежит. При этом толкать лосей не рекомендуют - как и выходить из машины.

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Автор: УНИАН