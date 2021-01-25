За 23 года произошло увеличение скорости таяния льда на 65%.

Согласно новым исследованиям, скорость таяния льда в мире ускоряется.

Данные были опубликованы сегодня исследовательской группой, которая первой провела исследование глобальной потери льда с использованием спутниковых данных.

Результаты исследования показывают, что в период с 1994 по 2017 год Земля потеряла 28 триллионов тонн льда.

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Ученые установили, что скорость потери льда с Земли заметно увеличилась за последние три десятилетия: с 0,8 триллиона тонн в год в 1990-х годах до 1,3 триллиона тонн в год к 2017 году.

Исследование показывает, что в целом за 23 года произошло увеличение скорости таяния льда на 65%.

Чем грозит таяние ледников?

Таяние льда во всем мире поднимает уровень моря, увеличивает риск наводнений для прибрежных зон и может уничтожить естественные среды обитания, от которых зависит дикая природа.

Причины таяния ледников

Увеличение потери льда было вызвано потеплением атмосферы и океанов, которые с 1980 года нагреваются на 0,26° и 0,12° за десятилетие соответственно.

Повышение температуры воздуха стало основной причиной уменьшения арктического морского льда и горных ледников по всему миру, в то время как повышение температуры океана привело к таянию антарктического ледяного покрова.

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Перевод: Екатерина Лиманская