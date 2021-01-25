Отмечается, что заболевание не должно повлиять на здоровье детеныша.

В зоопарке Нью-Йорка появился детеныш рыжего кенгуру с редким заболеванием.

Читайте такжеСамцы богомолов научились выживать после спаривания с "кровожадными" самкамиОб этом пишет CNN.

Космо родился пять месяцев назад, но 15 января смотрители впервые извлекли его из сумки матери.

У него диагностировали лейкизм - невероятно редкое заболевание, которое вызывает частичную потерю пигментации наружного покрова у животных.

«Это единственный в своем роде кенгуру, существующий в настоящее время в Северной Америке», - рассказал владелец парка Джордан Патч.

Кенгуру родился у рыжего самца Бумера, который живет в парке восемь лет, и Рози, которая появилась в парке в 2020 году. В зоопарке собираются изучить причину такой мутации.

Отмечается, что заболевание не должно повлиять на здоровье детеныша. Однако теперь у него нет способности маскироваться, поэтому он, скорее всего, никогда не выживет в дикой природе.

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Автор: УНИАН