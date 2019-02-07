2018 год стал одним из самых жарких в истории

Всемирная метеорологическая организация называет это явным признаком долгосрочного изменения климата.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявляет, что 2018 год занял четвертое место в списке самых жарких в истории. Эксперты считают это явным признаком долгосрочного изменения климата.

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В четверке самых жарких первое место занимает 2016 год. По данным ВМО, тогда температура достигла среднемирового показателя на 1,2 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальную эпоху, передает Голос Америки. Эксперты отмечают, что на потепление в атмосфере повлиял мощный феномен Эль-Ниньо, вызывающий повышение температуры моря в тропической зоне Тихоокеанского региона.

В 2018 году температура была на 1 градус Цельсия выше средних показателей доиндустриальной эпохи. Однако метеорологи отмечают, что ранжирование отдельных лет не так важно, как долгосрочная температурная тенденция.

Как отмечают в ВМО, в изменении климата задействованы и другие факторы, помимо температуры. Официальный представитель организации Клэр Нуллис напоминает, что важную роль играют и экстремальные погодные явления.

«Разумеется, продолжая работу в 2019 году, мы видим новые экстремальные погодные явления… в разных частях света, в том числе опасные экстремальные холода в Северной Америке, рекордную жару и лесные пожары в Австралии, высокие температуры и дожди в некоторых регионах Южной Америки».

В то время как Австралия переживала самый жаркий январь в своей истории, на восток США обрушились невиданные холода. По словам Нуллис, сильные морозы не опровергают тот факт, что в мире происходит изменение климата.

«Мы имеем дело не только с изменением климата. Есть еще и повседневная погода. В южном полушарии сейчас лето, так что мы ожидаем высоких температур. В северном полушарии зима – там мы ждем низких температур. Но сейчас в южном полушарии экстремальная жара. Побито много рекордов», – поясняет она.

По словам Нуллис, не все периоды жары можно списать на изменение климата, однако экстремальная жара является одним из симптомов изменения климата и одним из его ожидаемых проявлений.