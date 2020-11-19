Перевозка отходов в новое хранилище займет 10 лет.

Ядерные отходы Чернобыльской атомной станции начали перевозить в новое хранилище.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как сообщается, специалисты уже переместили первую партию отработанного топлива в 20 тонн.

Специальные бокс-пеналы с опасными радиоактивными элементами помещают в бетонную ячейку для хранения. Таких боксов будет более двухсот, в них похоронят 4500 тонн ядерного топлива. Сейчас его хранят в старом хранилище, которое построили еще в 1986 году.

Весь процесс транспортировки ядерных отходов из старого хранилища в новое продлится около 10 лет. На новом месте его можно хранить следующие 100 лет.

Авария на ЧАЭС

26 апреля 1986 года произошла авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС - крупнейшая техногенная катастрофа за всю историю мировой ядерной энергетики. Для изоляции разрушенного энергоблока в ноябре 1986 года был построен объект «Укрытие» (более известный как саркофаг).

Эксплуатация ЧАЭС продолжалась до декабря 2000 года, когда был остановлен последний работающий энергоблок №3.

Для дальнейшего предотвращения выброса радиоактивных отходов в атмосферу было принято решения о строительстве конфайнмента (НБК).

В ноябре 2016 года компания Novarka завершила процесс надвигания НБК и его монтажа над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

В июле 2019 года был введен в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент над четвертым реактором Чернобыльской АЭС стоимостью 1,5 миллиарда евро со сроком служения минимум 100 лет.

По данным Госагентства по управлению зоной отчуждения, арка снизила уровень гамма-излучения вокруг станции по сравнению с периодом до ее установки в проектное положение в 10 раз.

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Автор: УНИАН