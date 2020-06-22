"Аварии случались и до апреля 1986 года": Архив СБУ рассекретил новые детали по Чернобыльской АЭС

Как свидетельствуют архивные дела, аварии на ЧАЭС случались и до апреля 1986 года, однако они были скрыты.

Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины и Украинский институт национальной памяти презентовали вторую книгу сборника «Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии».

Об этом сообщил пресс-центр СБУ в Telegram-канале.

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В этой книге опубликованы документы, которые охватывают период от начала 1970-х и до ноября 1986 года, то есть до ввода в эксплуатацию объекта «Укрытие» («Саркофаг») после катастрофы.

Отмечается, что издание содержит 229 документов, большинство из которых опубликовано впервые.

«Как свидетельствуют архивные дела, аварии на ЧАЭС случались и до апреля 1986 года, однако они были скрыты», - информирует СБУ.

Издание является продолжением серии документальных книг. Первую, содержащую 210 документов, опубликовали весной 2019 года.

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