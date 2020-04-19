Спасатели ночью работали над опасностью распространения пожаров с Житомирщины на Беларусь

Вчера авиация ГСЧС осуществила 21 сброс воды, благодаря этому удалось спасти четыре населенных пункта региона.

Глава ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что в Житомирской области уже локализовано 5 крупных пожаров, 4 находятся в состоянии ликвидации, а ночью подразделения спасателей работали над тем, чтобы пожар не распространился на территорию Беларуси.

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Об этом он сообщил во время заседания оперативного штаба в Овруче Житомирской области, сообщает Департамент коммуникации МВД.

Чечеткин отметил, что с 16 апреля на территории Житомирской области продолжаются пожары отдельными ячейками общей площадью 4 тыс. 90 гектаров.

Он отметил, что к ликвидации огня привлечено более 1 тыс. пожарных и работников Гослесагентства и более 100 единиц техники.

«Уже локализовано 5 крупных пожаров, 4 в состоянии ликвидации, именно здесь работают крупные пожарные самолеты Ан-32П. Ночью работали над тем, чтобы пожар не распространился на территорию Беларуси. Планируется, что сегодня удастся ликвидировать еще 2 пожара. Сегодня утром разведка отработала наиболее критический участок - определила координаты, и авиация ГСЧС отработает именно эту область», - отметил он.

Чечеткин добавил, что вчера авиация ГСЧС осуществила 21 сброс воды, и благодаря этому удалось спасти четыре населенных пункта, сейчас там работает личный состав.

«Также сегодня авиация будет работать на болотистой местности, где невозможно использовать наземную технику», - отметил Чечеткин.

Как сообщал УНИАН, лесные пожары в Житомирской области начались 4 апреля. Также огонь из лесов распространился на населенные пункты, сгорели десятки жилых домов. По состоянию на сегодняшнее утро спасатели и лесники тушат 9 пожаров.

Директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Владимир Демчук сообщил, что длительный процесс тушения лесных пожаров в Житомирской области связан с невозможностью доступа личного состава к отдельным очагам пожаров из-за сильной захламленности лесных массивов и отсутствия дорог».

Сегодня, 19 апреля, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранители рассматривают две версии возникновения масштабных пожаров в Житомирской области: суховей, который оборвал электросети, и поджог.

Ранее полицейские задержали нескольких лиц, совершивших поджоги в лесах и вблизи населенных пунктов.