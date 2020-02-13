цей матеріал доступний українською

За год ВР закупила более 170 тысяч одноразовых стаканчиков (инфографика)

17:54, 13 февраля 2020
Экология
53 0
Возле кулеров с водой в Раде есть стойка со стаканчиками / фото "Чесно"

Об этом сообщает движение ЧЕСНО.

Обычно высота малого одноразового пластикового стаканчика – около 97 мм, а “бумажного” – примерно 95 мм.

Читайте такжеВ кафе и ресторанах Белорусси запретят одноразовую пластиковую посуды с 2021 года

Если вычислить высоту всех поставленных друг на друга стаканчиков, то длина будет достигать около 16,25 км.

Относительно “бумажных” стаканчиков, то их суммарная длина составит примерно 333 м. Вместе длина и пластиковых и бумажных стаканов – около 16,6 км. Такое расстояние, например, дорога от станции метро “Бориспольская” до аэропорта “Борисполь”.

Фото "Чесно"

В кулуарах Верховной Рады стоят кулеры с водой, где нардепы, журналисты, работники Аппарата и другие посетители могут пить воду из одноразовых стаканчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter