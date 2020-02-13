За год ВР закупила более 170 тысяч одноразовых стаканчиков (инфографика)

Длина всех составленных в кучу стаканчиков составит 16,6 км.

Аппарат Верховной Рады Украины 2019 года приобрел 171 000 одноразовых стаканчиков для питья, из них 167 500 пластиковых и 3 500 бумажных.

Об этом сообщает движение ЧЕСНО.

Обычно высота малого одноразового пластикового стаканчика – около 97 мм, а “бумажного” – примерно 95 мм.

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Если вычислить высоту всех поставленных друг на друга стаканчиков, то длина будет достигать около 16,25 км.

Относительно “бумажных” стаканчиков, то их суммарная длина составит примерно 333 м. Вместе длина и пластиковых и бумажных стаканов – около 16,6 км. Такое расстояние, например, дорога от станции метро “Бориспольская” до аэропорта “Борисполь”.

В кулуарах Верховной Рады стоят кулеры с водой, где нардепы, журналисты, работники Аппарата и другие посетители могут пить воду из одноразовых стаканчиков.