Больше всего пострадали крымские сосны, отмечают экологи.

Оккупационные власти Крыма ради строительства автобана "Таврида" вырубили сотни тысяч деревьев и кустов.

Как этом сообщает "Крым.Реалии", это сделали как для прокладки новых участков, так и расширения действующей дороги.

По словам местного блогера, вряд ли кто-то восстановит прежнюю лесополосу вдоль трассы. "Будет как в Краснодаре - везде голая степь вокруг трассы", - отметил он, добавив, что деревья начали высаживать еще в середине прошлого века.

Эколог Маргарита Литвиненко рассказала, что уничтожались также деревья и кусты, занесенные в Красную книгу. "Только возле Севастополя самый крупный ущерб - было уничтожено 20 тысяч деревьев", - заявила она и уточнила, что больше всего пострадали крымские сосны.

В Службе автодорог заявили, что выплатили компенсацию за вырубку - 209 миллионов рублей. Оккупанты заявляют, что планируют засаживать лесополосы в Первомайском районе - вдалеке от трассы.

Как сообщал УНИАН, крымские оккупанты заявляют, что полуостров находится на пороге эпидемии гриппа.