В Мадриде установили инсталляцию, которая воссоздает уровень загрязнения воздуха (видео)

В Испании продолжается климатическая конференция ООН.

Смог как арт-проект - необычное произведение искусства показали в Испании. В Мадриде установили инсталляцию, которая воссоздает уровень загрязнения воздуха в крупнейших городах мира. Перенестись в Лондон, Пекин, Сан-Паулу или Нью-Дели могут участники климатической конференции ООН, которая проходит в испанской столице.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Арт-проект уже посетила министр энергетики и окружающей среды Испании и призналась, что поражена увиденным.

Автор инсталляции - британский художник - для создания смога использовал дым машин и безопасные парфюмерные смеси. А для сравнения создал зону с экологически чистым норвежским воздухом.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря в Мадриде открылся двухнедельный Всемирный форум по вопросам климата. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обозначил задачи по спасению планеты. В частности, по словам Гутерріша, до 2030 года нужно сократить выбросы парниковых газов на 45%.

Грета Тунберг во время своего выступления вновь обвинила все страны мира в том, что они недостаточно делают для решения климатических проблем. Она призвала политиков услышать ее и начать прилагать усилия.