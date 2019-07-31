В Киеве перезапустили проект раздельного сбора мусора (фото, видео)

По городу уже установили 2500 мусорных контейнеров.

Киевские власти повторно запустили проект по раздельному сбору мусора в столице.

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

По его словам, на этот раз власти и восемь компаний – возчиков мусора, которые обслуживают Киев, более серьезно будут подходить к решению вопроса.

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Предполагается, что все машины будут оборудованы GPS-датчиками, а перед выгрузкой на полигонах твердых бытовых отходов или на мусоросжигающем заводе они в обязательном порядке будут посещать сортировочные линии, где будут отбирать стекло, пластик и некоторые другие виды мусора.

«У нас раньше были эти контейнеры, но это была псевдосортировка, потому что один и тот же автомобиль брал все контейнеры и сетки сухой фракции и вез их по направлению к полигону или мусоросжигающему заводу… Это можно назвать определенной перезагрузкой проекта сортировки», - сказал замглавы КГГА.

Предполагается, что отдельные специально оборудованные автомобили будут выезжать именно за мусором сухой фракции, что существенно улучшит логистику.

Пантелеев отметил, что в новом режиме проект работает уже месяц, поэтому есть определенные результаты. Так, за счет нового подхода удалось уменьшить на 3000 кубических метров количество мусора, который в итоге попал на полигоны ТБО.

По его словам, сейчас по Киеву за счет возчиков мусора установили 2500 контейнеров. Этого пока недостаточно для покрытия всего города, однако в дальнейшем их количество может существенно вырасти.

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«Мы полгода анализировали и готовили пилоты в этом направлении, были проведены практические и экономические исследования, а в прошлом месяце мы запустили системную работу по сортировке мусора на промышленном уровне. Пока объемы далеки от оптимальных. Установлено 2500 контейнеров разного типа для разного типа отходов. В основном это контейнеры для так называемой сухой фракции – мусора, который не содержит органической части», - сказал замглавы КГГА.

Он отметил, что на первом этапе киевляне, которые хотят установить в своем дворе контейнеры для раздельного сбора мусора, будут руководствоваться моральным стимулом. А далее это может быть материальный стимул за счет снижения стоимости услуги по вывозу мусора.

Все желающие установить подобные контейнеры могут обращаться в киевский контакт-центр «1551».

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Кабинет министров принял Национальную стратегию управления отходами, которая определяет политику управления всеми видами отходов до 2030 года.

Стратегия предусматривает снижение уровня захоронения бытовых отходов с 95% до 30% и минимизацию общего объема отходов, подлежащих захоронению, с 50% до 35%.

При обращении с бытовыми отходами предлагается внедрить раздельный сбор, определить оптимальные районы для размещения региональных мусороперегрузочных станций, сортировочных линий, мусороперерабатывающих заводов и полигонов, для чего требуется строительство такой сети за деньги местного самоуправления.

Нацпланом предусмотрено 300 полигонов, при том что в Украине их сейчас более шести тысяч.