В Запорожской области бесконтрольно загрязняют Утлюкский лиман - стоки текут в Азовское море
В Запорожской области в районе курортного поселка Кирилловка (Акимовский район) на протяжении многих лет стоковыми водами загрязняется Утлюкский лиман. Экологи бьют тревогу и заявляют об экологической катастрофе, на грани которой оказалось Азовское море в районе Геническа (Херсонская область) и Кирилловки (Запорожская область).
Дело в том, что Кирилловка – второй по размеру курорт в Запорожской области после Бердянска, которая принимает до 1,5 миллиона отдыхающих в год. Однако здесь нет и никогда не было централизованного водоотведения (канализации) и по сути все стоки из многочисленных отелей и баз отдыха попадают сначала в лиман, а потом в море.
Еще одним крупным загрязнителем является «Запорожский железорудный комбинат», который сливает шахтные воды в траншеи, вырытые прямо в поле. Оттуда они попадают в лиман, после чего – прямиком в воду.
Активисты неоднократно обращались и к местным властям, и к экологам, и в Министерство экологии и природных ресурсов Украины, однако никто на ситуацию повлиять не может.