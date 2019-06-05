В Запорожской области бесконтрольно загрязняют Утлюкский лиман - стоки текут в Азовское море

Из-за проблем с централизованным водоотведением в курортной Кирилловке, стоки с баз отдыхов и отходы крупных предприятий попадают в лиман, а откуда рекой текут в Азовское море.

В Запорожской области в районе курортного поселка Кирилловка (Акимовский район) на протяжении многих лет стоковыми водами загрязняется Утлюкский лиман. Экологи бьют тревогу и заявляют об экологической катастрофе, на грани которой оказалось Азовское море в районе Геническа (Херсонская область) и Кирилловки (Запорожская область).

Дело в том, что Кирилловка – второй по размеру курорт в Запорожской области после Бердянска, которая принимает до 1,5 миллиона отдыхающих в год. Однако здесь нет и никогда не было централизованного водоотведения (канализации) и по сути все стоки из многочисленных отелей и баз отдыха попадают сначала в лиман, а потом в море.

Еще одним крупным загрязнителем является «Запорожский железорудный комбинат», который сливает шахтные воды в траншеи, вырытые прямо в поле. Оттуда они попадают в лиман, после чего – прямиком в воду.

Активисты неоднократно обращались и к местным властям, и к экологам, и в Министерство экологии и природных ресурсов Украины, однако никто на ситуацию повлиять не может.