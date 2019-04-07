На Львовщине установили национальный рекорд по высадке деревьев – более 77 тысяч за день (фото)

В акции приняли участие более 500 волонтеров.

В окрестностях Львова волонтеры посадили более 77 тысяч деревьев за восемь часов, установив национальный рекорд Украины.

Читайте такжеКлиматологи предсказали возвращение древних лесов Антарктиды

Об этом сообщает в Facebook фотограф Руслан Хомишин. По его словам, деревья высаживались в 11 локациях в окрестностях города. В акции приняли участие более 500 волонтеров.

Достижение активистов зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины.

Весенняя посадка леса была инициирована ОО "Добро.Дій". Это уже 14 высадка деревьев, проведенная организацией.

Ранее сообщалось, что Украина теряет редкие карпатские леса.