Общаясь с журналистами, девочка по имени Лиза заметила знакомого Артема, которого, похоже, не видела все лето. И в мгновение забыла об интервью.

В одной из киевских школ ученица сбежала от журналистов к однокласснику и стала звездой сети.

Курьезный инцидент произошел 1 сентября перед линейкой, когда у девочки по имени Лиза брали интервью журналисты 24 канала.

Девочка как раз отвечала на вопрос, чем она будет заниматься в школе.

"Учиться, разговаривать на английском языке..." - успела сказать она. Но ее внимание привлек одноклассник Артем, которого она, похоже, не видела все лето. Забыв о журналистах, она побежала с криком "Артем! к мальчику и начала обнимать его.

Но впоследствии родители вернули Лизу к журналистам, и она продолжила давать комментарий.

"Это точно самое милое видео дня... поверьте, сейчас на самом деле единственный период, когда на учебу не нужно искать время вне работы и рутины. И пусть каждый из вас будет иметь такого друга, как Артем у Лизы", - прокомментировал 24 канал видео.

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Автор: Денис Прядко