Полицейские нашли в ее сумочке синтетический наркотик, который может вызывать психотические приступы.

Женщина из Флориды, которая утверждает, что она Гарри Поттер, насмерть сбила федерального судью, приехавшую из Нью-Йорка. Также она серьезно ранила 6-летнего мальчика, выехав на тротуар на своем автомобиле.

Об этом сообщает Bloomberg.

23-летняя Настасия Снейп обвиняется в лишении жизни в результате автомобильной аварии и других тяжких преступлениях в связи с ДТП, которое произошло в пятницу, 9 апреля.

В результате аварии погибла 75-летняя окружная судья Сандра Фейерштейн, служившая в Восточном округе Нью-Йорка с 2003 года. Мальчика, Энтони Овчинникова, доставили в больницу, но на данный момент о его состоянии ничего неизвестно.

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Очевидцы рассказали полиции, что Снейп выехала на тротуар и сбила Фейерштейн. После этого Снейп сбила мальчика на пешеходном переходе.

Полиция сообщила, что женщина затем сбежала в соседний Делрей-Бич, где ее машина разбилась.

В автомобиле скорой помощи Снейп начала кричать и драться с медиками, утверждая, что она Гарри Поттер, после чего ей ввели успокоительные.

Также отмечается, что полицейские нашли в ее сумочке синтетический наркотик, который может вызывать психотические приступы.

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Автор: Денис Прядко