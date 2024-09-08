В Шотландском нагорье исследователь нашел заброшенный фермерский дом со странными артефактами, с реди которых портреты Уинстона Черчилля и Адольфа Гитлера, ружье и кости дикой кошки.
Этот дом, расположенный в Дернессе, заставил задуматься о людях, которые в нем жили. Он был заселен в 1968 году. Сейчас же исследователь нашел его в плохом состоянии с разбросанными фотографиями, отвалившейся штукатуркой и разваливающейся мебелью. В доме были и личные вещи, включая одежду, книги и столовые приборы, можно предположить, что владелец внезапно умер, а наследников у него не оказалось, пишет Mirror.
Ружье в доме и большие рога, висящие прямо у входа, свидетельствуют о том, что хозяин любил охоту.
Дом, застывший во времени, был обнаружен городским исследователем под псевдонимом Escapade. "Этот дом, должно быть, был одним из старейших, если не самым старым, заброшенным зданием, которое я когда-либо исследовал. Я был поражен, обнаружив несколько фотографий Гитлера в шкафу под лестницей вместе с портретами Уинстона Черчилля, их присутствие вообще было непонятно для меня".
"Я нашел односпальную кровать внизу, в то время как спальня находилась наверху. Тот, кто здесь жил, должно быть, постарел и больше не мог подниматься по лестнице. Я видел разбросанные кругом старые черно-белые снимки", - поделился исследователь.
Он добавил, что в доме было много старых вещей и предназначение половины из них он даже не понял. "Снаружи он выглядит как любой другой веселый маленький домик, но внутри это совсем другая история. Там был череп дикой кошки и это очень напугало", - рассказал о впечатлении Escapad.