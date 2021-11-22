Местные жители уверяют, что это дело рук блогера Александра Волошина.

В городе Бердичев Житомирской области скандальный блогер Александр Волошин залил автомобиль своей матери монтажной пеной.

Об этом корреспонденту УНИАН рассказала местная жительница, которая стала очевидицей происшествия.

"Событие произошло в субботу, 20 ноября, в Бердичеве во дворе на улице Братьев Михеевых. Если не ошибаюсь, то это то самое авто, которое когда-то подарил своей маме блогер Александр Волошин. Дети мне рассказывали, что, залив автомобиль монтажной пеной, он разыграл свою маму. Просматривая его блог, я так поняла, что это месть за борщ, который она вылила в багажник его авто", - рассказала Екатерина.

Читайте такжеАнна Тринчер выходит замуж за скандального блогера (видео)Судя по фото, которое очевидцы предоставили УНИАН, перед тем, как залить автомобиль монтажной пеной, его обмотали пленкой. Весь процесс снимался на видео.

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Автор: Марина Чорноштан