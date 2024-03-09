Психологический тест определяет ваше отношение к себе по тому, как вы привыкли относиться к профессиональным обязанностям.

Сколько людей - столько и мнений. И столько же характеров, стилей поведения, предпочтений, реакций и желаний. Каждый человек выбирает профессию, которая ему наиболее по душе, и даже ведет себя на рабочем месте не так, как остальные. Пройдите психологический тест на работу и поведение во время ее выполнения, чтобы узнать о себе больше.

Тест на тип личности по стилю работы - выберите свой

На картинке изображены 4 стиля поведения, которых люди придерживаются во время рабочего процесса. Одни более молчаливы, другим нравится общаться, кто-то считает себя трудоголиком, а кто-то является им на самом деле. Подумайте, как вы привыкли работать, и прочитайте расшифровку.

Трудоголик

Сложно найти предприятие, на котором среди всего коллектива не найдется ни одного трудоголика. Это человек, который способен перерабатывать без просьбы или нужды - ему просто нравится трудиться. Со временем он не начинает скучать, а ищет для себя новые и новые задачи. Такой человек амбициозен, решителен и уверен в себе, его целеустремленность помогает добиваться в жизни небывалых высот и получать больше, чем другие люди. Интересно, что трудоголик не обязательно должен быть активным - он может быть тихим, скромным и уступчивым, а также очень творческим человеком, просто отдавать огромное количество времени именно работе, ущемляя свои личные нужды и романтические отношения.

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Болтун

Психологический тест также учитывает, что есть люди, которым просто нравится поговорить в любых обстоятельствах. Не имеет значения, кто перед ним - истинный болтун найдет тему для беседы, казалось бы, даже со стулом. Если вы такой человек, то, скорее всего, экстраверт, который чувствует себя в социальных связях "как рыба в воде". Вероятно, вы выбираете работу, связанную с общением - отдел кадров, журналистика, педагогика и другие подобные сферы. Легко заводите друзей и знакомых, но забываете, что иногда ваша тяга к "поболтать" может раздражать других людей. Помните, что ваши желания не всегда уместны - учитывайте пожелания окружающих.

Нытик

Люди, которые все время жалуются - это явление, встречающееся в любом коллективе. Всегда есть человек, которому всё не так - слишком жарко, слишком холодно, слишком низкая зарплата, слишком рано вставать, болит зуб, много проблем - и так далее и тому подобное. Если вы привыкли жаловаться, вам постоянно кажется, что мир к вам несправедлив, жизнь ужасна, и ничего не радует, то вы точно попадаете под этот пункт списка.

Вам трудно угодить, у вас очень завышенные стандарты в голове. Как правило, вы считаете, что созданы для чего-то большего, чем существующие обстоятельства, на других людей и на жизнь смотрите негативно. Стараетесь выполнить свои рабочие обязанности как можно быстрее и убежать, пока не получили новую порцию ответственности.

Помощник

Если вы стараетесь помочь всем и каждому, причем, не важно, в чем - починить компьютер, донести сумки, посмотреть прогноз погоды или просто выслушать тяжелую историю, тест на тип личности показывает, что вы очень надежный человек. Вам нравятся позитивные взаимоотношения, вам важно быть нужным. Вы очень заботливый и чуткий человек, жаждете любви в жизни. Однако есть и нюанс - иногда такие "помощники" делают благие поступки не от чистого сердца, а чтобы потом получить что-нибудь взамен - таких людей лучше остерегаться.

Отшельник

Такие затворники тоже есть в каждом коллективе - рак-отшельник, скорее всего, отгородится от окружающего мира компьютером и будет заниматься своими делами в одиночестве. Разговаривают такие личности с другими людьми только в случае крайней необходимости, могут даже заметно нервничать при контакте с живым существом. Если вы признаете, что психологический тест раскрыл в вас отшельника, то знаете - на работу приходите, чтобы работать, а доделав все задачи, бежите домой. Друзей на работе у вас немного, в групповых собраниях вы не участвуете, но этот стиль общения никак не отражается на профессионализме.

Монах

Данный тест на темперамент определяет еще один тип личности - классического посредника. Он "держит руку на пульсе" абсолютно по всем фронтам, хотя ни с кем на самом деле не строит близких взаимоотношений. Принимает участие только в важных рабочих процессах, но в конфликты не ввязывается, и никогда не сплетничает. Коллегам трудно понять, что на самом деле в голове у монаха - слишком он закрыт. Но достаточно дружелюбен для того чтобы не вызывать негатива в свою сторону, с ним приятно общаться, но в итоге он всегда преследует свои личные цели.

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