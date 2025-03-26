Если орхидеи нуждаются в дополнительном уходе, стоит попробовать этот простой и бюджетный трюк.

Выращивание орхидей может оказаться непростой задачей, но удивительный предмет домашнего обихода может стать ключом к тому, чтобы сохранить их прекрасные цветы надолго. Если не удается сохранить орхидеи цветущими, эксперты предлагают воспользоваться побочным продуктом приготовления обеда.

Издание Express пишет, что любители орхидей используют рисовую воду в качестве удобрения благодаря богатому составу.

"Рисовая вода содержит крахмал, который может обеспечить орхидеи энергией. Вода также содержит витамин B, который попадает в почву при ее использовании", - объясняет Джули Боуден-Дэвис, эксперт по комнатным растениям из Healthy Houseplants.

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Польза рисовой воды не ограничивается только обеспечением питательными веществами.

"Рисовая вода также способствует развитию полезных бактерий в почве, что приводит к оздоровлению корневой системы", - добавила эксперт. "Это означает, что орхидеи могут развить более сильные корни, что делает их более устойчивыми и способными к цветению".

Тэмми Сонс, садовод и генеральный директор компании TN Nurseries, говорит, что рисовая вода может даже способствовать повторному цветению орхидей.

"Рисовая вода может помочь орхидеям отрастить больше побегов", - говорит она, что делает ее простым, но эффективным решением для оживления проблемных орхидей.

Как использовать рисовую воду

Использовать рисовую воду для ухода за орхидеями очень просто, но эксперты предостерегают от чрезмерных усилий. Если вы варили рис, то можете просто сохранить остатки воды после того, как она остынет. В качестве альтернативы замочите одну чашку риса в трех чашках воды на ночь, а затем процедите жидкость.

Вирджиния Хейс, эксперт по орхидеям из компании Westerlay Orchids, советует разбавлять рисовую воду перед использованием.

"Я бы взяла одну часть воды и одну часть рисовой воды", - рекомендует она. "Без разбавления крахмал может привести к затвердеванию верхнего слоя почвы, что может негативно сказаться на растении".

Однако, хотя рисовая вода может стать отличным дополнением к уходу за орхидеей, она не должна заменять регулярные подкормки и полив.

Как часто можно использовать рисовую воду

"Использование рисовой воды для орхидей не заменяет правильного удобрения или полива", - предупреждает Боуден-Дэвис. "Я бы не стала использовать рисовую воду чаще, чем раз в два месяца".

Слишком частое применение рисовой воды может вызвать избыточное накопление крахмала, что может привести к плохому дренажу и даже к тому, что корни начнут гнить. Чтобы избежать этого, эксперты советуют использовать ее экономно и только для того, чтобы периодически подкармливать орхидеи.

Ранее УНИАН писал, как часто поливать орхидею, чтобы она цвела десятилетиями.

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