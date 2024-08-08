Во времена СССР появилась версия, что экологически чистый продукт делают из песиков.

Хозяйственное мыло было единственным, а потому лучшим продуктом для очистки чего-либо. Именно ним советские граждане мыли тело и волосы, стирали одежду и проводили любые манипуляции по уборке в доме. Это и не удивительно - первые шампуни и порошки появились только в 70-е, до этого было только хозяйственное мыло. УНИАН выяснил, правда ли, что его тогда делали из собак.

Как делали хозяйственное мыло в СССР на самом деле

Каждый советский ребенок точно знал, из чего делается хозяйственное мыло - из жира уличных собак. Конечно, взрослые в большинстве своем в эту версию не верили, а особо ярые противники издевательства над животными утверждали, что трудно найти более экологичный продукт, чем хозяйственное было - состав его практически полностью состоит из говяжьего, свиного и бараньего жира. Никаких собак там и в помине быть не может.

Также стоит знать, что входит в состав хозяйственного мыла 72 % не только жир, но и щелочь, масла и кислоты. Цифра на бруске (чаще всего - 72, реже - 65) как раз и обозначает количество этих самых кислот. К примеру, для мытья головы и тела лучше подходит 65%, а хозяйственное мыло 72% до блеска очистит вещи и дом.

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Почему решили, что хозяйственное мыло из собак - в СССР был нюанс

Люди старшего поколения, заставшие времена Советского Союза, подтвердят, что тогда встретить на улице бездомную собаку было практически невозможно. И можете себе представить - ни одного бродячего животного, зато целые полки хорошего жирного мыла. Отсюда и появился вопрос о том, из чего делают хозяйственное мыло на самом деле.

Как мы уже сказали, состав хозяйственного мыла СССР безопасен и для людей, и для животных, а бродячих собак на улицах Союза не было, потому что их отлавливали. По городам ездили специальные "собачьи будки", и если видели бездомного пса, то ловили сачком. Затем отвозили в специальный приют. Если вдруг собака оказывалась породистой, но сбежавшей от хозяина, он мог выкупить ее у рабочих этого приюта. Хотя, несмотря на такую логичную версию, некоторые люди и тогда, и сейчас уверены, что ничейных песиков рано или поздно "пускали на мыло".

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