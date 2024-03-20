Белок и полезные жиры, содержащиеся в этих рыбных консервах, питают весь организм, включая кожу, сердце и другими органами.

Сардины уже давно стали одним из основных видов консервированных морепродуктов. Эти маленькие рыбки являются отличным источником белка и омега-3, а также богаты витамином D и минералами, как железо и кальций.

Издание Single care пишет, что сардины - это животный белок, содержащий все необходимые организму аминокислоты. Они также являются хорошим источником полезных для сердца омега-3 жирных кислот и ряда витаминов и минералов.

Чем полезны сардины в масле

Регулирует уровень холестерина

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Содержащиеся в рыбьем жире омега-3 снижают уровень триглицеридов в крови и потенциально повышают уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) - "хорошего" холестерина.

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний

Американская ассоциация сердца рекомендует есть рыбу два раза в неделю. Это связано с тем, что омега-3, содержащиеся в морепродуктах, включая сардины, являются полезными для сердца жирами.

"Сардины могут быть полезны представителям обоих полов, так как они содержат полезные незаменимые жирные кислоты, которые поддерживают уровень холестерина и предотвращают воспаление - оба фактора риска сердечных заболеваний", - говорит утверждает Вики Шанта Ретельни, диетолог из Чикаго и автор книги Total Body Diet For Dummies.

Поддерживают здоровье мозга

Жирные кислоты, содержащиеся в сардинах можно считать "пищей для мозга". Некоторые исследования показывают, что люди, потребляющие больше омега-3, могут иметь более низкий риск развития слабоумия или болезни Альцгеймера.

Сардины также богаты белком. По данным Гарвардского университета здравоохранения, потребление белка может снизить вероятность развития когнитивных нарушений на поздних этапах жизни.

Улучшают здоровье кожи

Сардины могут помочь подтянуть кожу, чтобы свести к минимуму признаки старения и убрать покраснения, вызванные воспалительными заболеваниями кожи, такими как акне.

"Омега-3 помогают регулировать выработку кожного жира, что приводит к более сбалансированному увлажнению кожи", - объясняет Соня Кенкаре, доктор медицины, сертифицированный дерматолог из Института дерматологии Иллинойса в Хинсдейле, штат Иллинойс.

Регулируют работу кишечника

Сардины полезны для кишечника, считает Инна Меламед, доктор фармацевтических наук, врач функциональной медицины. Эта ароматная рыба полна питательных веществ, в том числе противовоспалительных омега-3, но в краткосрочной перспективе употребление в пищу большего количества сардин также может поддержать работу пищеварительной системы.

Контроль веса

"Сардины богаты высококачественным белком, который обладает высоким термическим эффектом, то есть немного ускоряет метаболизм", - говорит Ретельни.

Кроме того, что сардины ускоряют метаболизм, они содержат белок, утоляющий голод. Употребление продуктов, которые помогают чувствовать себя сытым дольше, что поможет избежать ненужных перекусов, а потребление меньшего количества калорий - отличный шаг к здоровому снижению веса. Исследования на животных показали, что сардиновое масло провоцирует потерю веса.

Стабилизируют уровень сахара в крови

По словам доктора Меламеда, сардины содержат жир и белок - два макроэлемента, которые могут помочь в борьбе с нестабильностью уровня сахара в крови.

Низкоуглеводные диеты часто рекомендуются людям с высоким уровнем сахара в крови или преддиабетом. Хорошая новость заключается в том, что сардины содержат ноль углеводов, поэтому они являются отличным вариантом для тех, кто надеется лучше контролировать уровень сахара в крови и предотвратить возникновение диабета 2 типа.

Способствуют здоровью костей

Известно, что кальций помогает поддерживать крепкие и здоровые кости. Кальций, содержащийся в одной банке сардин, составляет более 25 % от рекомендуемой суточной нормы кальция для большинства взрослых.

Борьба с тревогой и депрессией

Правильное питание - отличная стратегия для улучшения не только физического, но и психического здоровья. Исследования показывают, что регулярное потребление жирных кислот, содержащихся в сардинах, может помочь защитить мозг, подавляя воспаление.

Рыбные консервы - один из самых удобных и экономичных способов получить ежедневную норму белка.

Что содержится в банке сардин (75 грамм):

156 калорий;

18,4 грамма белка;

8,6 грамма жира;

286 миллиграммов кальция;

2,2 миллиграмма железа;

29,2 миллиграмма магния;

368 миллиграммов фосфора;

298 миллиграммов калия;

230 миллиграммов натрия.

Сардины не лучше лосося или тунца - это просто другой вид рыбы. Все рыбные консервы содержат белок и множество витаминов и минералов. По сравнению с лососем, сардины богаче кальцием, но содержат меньше омега-3 жиров.

Риски, связанные с употреблением сардин

Существенных рисков, связанных с употреблением сардин, нет, если только у вас нет на них аллергии, - говорит доктор Меламед. Однако потенциальные минусы употребления сардин могут представлять опасность для людей с некоторыми заболеваниями, такими как подагра или болезни почек".

Потенциальные риски употребления сардин:

Воздействие токсичных металлов. Накопление мочевой кислоты. Высокое содержание натрия.

Какие сардины самые полезные:

не содержат бисфенол;

сардины в масле или собственном соку.

Ранее УНИАН писал, что диетолог назвала единственный полезный продукт, который всегда нужно покупать.

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