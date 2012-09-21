В Житомире установили 6-метровый язык, который до Киева доведет (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, скульптура принесла областному центру на Всеукраинском житомирском фестивале кузнецов «Кузнечная весна» в апреле этого года рекорд Книги рекордов Украины.

Скульптуру установили возле ТРЦ «Глобал UA» и направили в сторону столицы.

Житомирские городские власти долго не могли найти для кованого языка место и наконец определили его, установив возле ТРЦ.

Место установления скульптуры охраняется, скульптура представляет собой 6-метровый металлический кованый язык - произведение кузнецов из разных городов Украины.