В Житомире установили 6-метровый язык, который до Киева доведет (фото)
17:36, 21 сентября 2012Курьёзы
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В Житомире установили уникальную кованую скульптуру «Язык до Киева доведет».
Язык направили в сторону столицы. www.zhitomir.info
Как передает корреспондент УНИАН, скульптура принесла областному центру на Всеукраинском житомирском фестивале кузнецов «Кузнечная весна» в апреле этого года рекорд Книги рекордов Украины.
Скульптуру установили возле ТРЦ «Глобал UA» и направили в сторону столицы.
Житомирские городские власти долго не могли найти для кованого языка место и наконец определили его, установив возле ТРЦ.
Место установления скульптуры охраняется, скульптура представляет собой 6-метровый металлический кованый язык - произведение кузнецов из разных городов Украины.
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