Журналист снял на видео новое ”Лох-Несское чудовище”

Китайскому журналисту удалось сделать 20-минутный видеоролик с изображением плавающих в озере Тяньчи шести неизвестных животных - "чудовищ Тяньчи", пишет газета "Чайна дэйли".

Горное озеро вулканического происхождения Тяньчи (Tianchi) находится в труднодоступном горном массиве Чанбайшань (Changbaishan) на границе с КНДР.

Кадры этого ролика уже опубликованы в Интернете. На одном из них видны "головы" существ, плывущих параллельными курсами в три ряда. Другой кадр показывает двух нырнувших животных, оставляющих после себя круговые волны.

Китайская общественность уже назвала этих животных, по аналогии с "Лох-Несским чудовищем", "чудовищами Тяньчи".

Автором ролика стал директор новостного центра местной телекомпании, созданной руководством заповедной зоны Чанбайшань.

"Я поднялся по южному склоны горы с двумя местными проводниками ориентировочно в пять утра в четверг. Я надеялся заснять рассвет, однако было облачно и восхода солнца не было видно", - рассказывает журналист Чжо Юншэн (Zhuo Yongsheng).

В 5.26 утра стало очень хорошо видно расположенное у подножья горы озеро Тяньчи, вспоминает он. В этот момент один из гидов неожиданно закричал, показывая на озеро, что в воду ниоткуда упал большой камень.

Чжо Юншэн направил объектив своей камеры на озеро и увидел сначала один движущийся большой черный объект, а затем появившиеся из глубины еще пять объектов.

Журналист рассказывает, что ему удалось наблюдать за шестью существами, чем-то похожими на тюленей, купающимися в озере на протяжении почти полутора часов. "Они плавали столь же быстро, как катера, временами они исчезали под водой. Очень впечатлило то, что иногда они плыли с одинаковой скоростью, как будто им кто-то отдавал команды", - вспоминает Чжо.

"Их плавники или, может быть, крылья, были длиннее их тел", - сказал он.

Слухи о том, что в этом озере обитают некие неизвестные животные, ходят в районе уже на протяжении ста лет. Ученые, однако, говорят, что озеро слишком холодное для жизни в нем каких-либо крупных существ.

РИА Новости