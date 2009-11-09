Экономический кризис увеличил продажи косметики

Во время экономического кризиса женщины стараются выглядеть привлекательнее, из-за чего продажи косметики не только не сокращаются, но и растут. К такому выводу пришли специалисты исследовательской компании Mintel, проанализировавшие ситуацию на косметическом рынке Великобритании в 2007-2008 годах, пишет 9 ноября The Telegraph.

По данным Mintel, за означенный период рынок косметики в Великобритании вырос на 7,4 процента - до 1,2 миллиарда фунтов стерлингов. При этом объем продаж средств по уходу за кожей увеличился на 6,7 процента, а женского парфюма - на 4,6 процента.

Примечательно, что рост рынка косметики повторяет феномен, отмеченный во время Великой Депрессии 1930-х годов. Тогда женщины скупали косметику, чтобы, приходя устраиваться на работу, выглядеть лучше, чем другие претендентки на ту же должность. Впоследствии этот феномен был назван Lipstick Factor ("фактор губной помады"), отмечает The Daily Mail.

По словам директора сети магазинов Selfridges Анн ПИТЧЕР, во время рецессии женщины предпочитают красный цвет, потому что благодаря ему они чувствуют себя увереннее. В свою очередь, исполнительный директор консалтинговой фирмы MHE Retail Джордж УОЛЛАС отметил, что среднестатистическая британская женщина в возрасте 25-34 лет ноcит в сумочке косметики приблизительно на 71 фунт (почти 120 долларов).

Экономический кризис в Великобритании (как, впрочем, и во всем мире) стал одним из самых масштабных за последние десятилетия, отмечает Лента.ру. В Великобритании ситуация осложняется тем, что у королевства прочные экономические связи с США, поэтому именно британцы оказались главной жертвой ипотечного кризиса, разразившегося в США. В конце октября сообщалось, что спад в экономике Великобритании стал самым длительным за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1955 года.