Почти каждый десятый миллиардер из списка Forbes - потенциальный жених

Почти каждый десятый в мире миллиардер, фигурирующий в рейтинге журнала Forbes, является потенциальным женихом, так как либо разведен, либо никогда не был женат, - сообщает РИА Новости.

Самым завидным женихом планеты - с финансовой точки зрения - является обладатель состояния в 16 миллиардов долларов - 67-летний мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. С 1993 года он находится в разводе.

Ну а самая выгодная невеста - "звезда" экрана Опра Уинфри. Ее состояние оценивается в 2,7 миллиарда долларов.

Эхо Москвы