Почти каждый десятый миллиардер из списка Forbes - потенциальный жених
10:15, 15 марта 2009Курьёзы
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Самый завидный мэр Нью-Йорка
Почти каждый десятый в мире миллиардер, фигурирующий в рейтинге журнала Forbes, является потенциальным женихом, так как либо разведен, либо никогда не был женат, - сообщает РИА Новости.
Самым завидным женихом планеты - с финансовой точки зрения - является обладатель состояния в 16 миллиардов долларов - 67-летний мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. С 1993 года он находится в разводе.
Ну а самая выгодная невеста - "звезда" экрана Опра Уинфри. Ее состояние оценивается в 2,7 миллиарда долларов.
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