Латвийский пенсионер утопил машину в яме с колой, чтобы избавиться от ржавчины (видео)

В Латвии 73-летний пенсионер из Шедерской волости пытался избавить свою машину от ржавчины с помощью кока-колы и соды. Об этом пишет "Медуза".

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Чтобы выполнить эту операцию, мужчина вырыл большую яму, застелил пленкой и вылил в нее 12 тысяч литров газировки и 40 килограммов соды. Никакой реакции не последовало, но пенсионер все равно решил проверить, очистит смесь от ржавчины его Audi или нет.

Пенсионер с разгона въехал в яму и разбил автомобиль. Удалось ли ему удалить ржавчину с машины, неизвестно.

"Моя пенсия составляет 2 тысячи евро в год, остальное мне присылают дети. Они думают, что я их трачу на лекарства", — рассказал пенсионер. По словам мужчины, он потратил на эксперимент 8 тысяч евро.