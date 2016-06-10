Обезьяны украли камеру и устроили фотосессию с друзьями

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Mirror.

Инцидент произошел в национальном парке Мануэль Антонио.

18-летний американец Коул Вебер надеялся получить видео с обезьянами, сделанные скрытый камерой. Для этого он оставил GoPro на дереве.

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По словам жителя Калифорнии, он не ожидал, что один из капуцинов не просто приблизится к гаджету, но и заберет его с собой. Как рассказал Вебер, обезьяны перепробовали камеру на вкус, устали и бросили ее. Затем другой капуцин схватил GoPro, поизучал и тоже потерял интерес к гаджету.

Телефон американца был подключен к камере, поэтому за происходящим он наблюдал в прямом эфире. «Когда я показал всем материал, большинство были поражены и назвали его классным», – заявил Вебер.