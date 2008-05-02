У берегов Намибии нашли корабль эпохи Колумба с сокровищами

Экипаж судна, ведущего добычу алмазов с океанского дна, обнаружил у побережья Намибии корабль конца XV или начала XVI века, пишет The Telegraph 1 мая.

На борту корабля нашли шесть бронзовых пушек, несколько тонн меди, более 50 слоновьих бивней, навигационные инструменты эпохи Христофора Колумба, а также большое количество португальских и испанских золотых монет. На поверхность также подняли человеческие останки.

Археологи предполагают, что судно могло принадлежать экспедиции Бартоломеу Диаша, португальского мореплавателя, который первым из европейцев обогнул Африку с юга в 1487 году и открыл мыс Доброй Надежды в 1488 году. Эксперты выразили уверенность в том, что корабль был торговым, о чем свидетельствует большое количество ценностей, обнаруженных на борту.

Представители правительства Намибии уже заявили, что находка должна принадлежать государству, передает Лента.ру.

В месте обнаружения судна прекратили добычу алмазов. Португальские эксперты помогут установить название корабля и его происхождение. Археологи уже объявили, что находка может стать самым древним кораблем, обнаруженным у берегов Черной Африки.