"Добрый день, с*ка": британка отправила запрос на покупку квартиры, но ответ ее шокировал

В настоящее время застройщик проводит расследование инцидента.

Жительница Великобритании Сью Мичан отправила запрос на покупку двухкомнатной квартиры и получила ответный email от застройщика, начинавшийся с обращения «Добрый день, сука».

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Об этом сообщает The Sun.

55-летняя женщина была шокирована оскорбительным письмом и не смогла найти объяснения произошедшему. При этом само письмо было написано в деловом стиле.

Мичан сразу же пожаловалась на компанию. В ответ застройщик принес свои извинения, однако объяснить причину присутствия нецензурной лексике в письме не смог.

В настоящее время застройщик проводит расследование инцидента.

После того, как Мичан написала жалобу, ей позвонил представитель компании. Во время разговора он спросил, заинтересована ли она в покупке квартиры. Женщину возмутил подобный вопрос, и она ответила, что больше не собирается что-либо покупать у застройщика.