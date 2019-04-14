Трое украинцев пытались провезти в Беларусь 800 кг сала на повозках с лошадьми (фото)

Сало разложили в 28 мешков.

В ночь на субботу, 13 апреля, сотрудники Госпогранслужбы задержали трех жителей Шацкого района, которые пытались провести в Беларусь 800 кг сала двумя подводами.

Об этом сообщает пресс-служба ГПС.

Относительно лиц составлены административные протоколы по ст. 202 (нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда) и 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) КоАП.

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Также было направлено уведомление в компетентные органы по признакам уголовного преступления по ст. 227 УК Украины (умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции).

Санкция статьи предусматривает наказание штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.