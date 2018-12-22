В США мужчина залез на рождественскую елку перед Белым домом
10:59, 22 декабря 2018Курьёзы
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Когда мужчина спустился, его отвезли на психиатрическое освидетельствование.
Рождественская елка возле Белого дома / REUTERS
В Вашингтоне мужчина залез на главную рождественскую елку США в парке недалеко от Белого дома.
Об этом сообщает телеканал NBC 4 Washington, ссылаясь на данные полиции.
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"Человек залез на Национальную елку на высоту 15-20 футов (4,5-6 метров - ред.) в Эллипсе к югу от Белого дома вечером в пятницу, подтвердили полицейские", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, мужчина был в состоянии эмоционального потрясения. Полицейским пришлось провести с ним переговоры, а когда мужчина спустился, его отвезли на психиатрическое освидетельствование. На время переговоров территорию перед Белым домом окружили.
Отмечается, что в результате инцидента были повреждены некоторые огни на елке.
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